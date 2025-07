Buhck ist neuer Präses der Lübecker Handelskammer

Lübeck (dpa/lno) –

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Lübeck hat einen neuen Präses. Die Mitglieder der Vollversammlung wählten den Unternehmer Thomas Buhck zum Nachfolger des im April gestorbenen Hagen Goldbeck. Buhck hatte nach Angaben eines IHK-Sprechers keinen Gegenkandidaten.

Buhck ist Gesellschafter eines Umweltdienstleisters

Der neue Präses ist geschäftsführender Gesellschafter der auf Umweltdienstleistungen spezialisierten Buhck-Gruppe mit 1.400 Beschäftigten an mehr als 20 Standorten in Norddeutschland. Er engagiert sich den Angaben nach seit 1998 ehrenamtlich in der Vollversammlung der Kammer.

Als wichtigste Themen der Kammer nannte Buhck die Verkehrsinfrastruktur in Schleswig-Holstein. Nicht nur bei der Hinterlandanbindung zum Fehmarnbelt-Tunnel werde deutlich, dass die vielbeschworene Planungsbeschleunigung von der Politik umgesetzt werden müsse, sagte der neue Präses.

Als weitere dringliche Themen nannte er die Digitalisierung der Wirtschaft, die Stärkung des Unternehmertums, die Bekämpfung des Fachkräftemangels sowie die Sicherheit von IT- und Energie-Infrastruktur.