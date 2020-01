Bürgerschaftswahl: Wahlbenachrichtigungen werden verschickt

Abgeordnete verfolgen die Sitzung der Hamburgischen Bürgerschaft im Rathaus. Foto: Daniel Reinhardt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Die stimmberechtigten Hamburger erhalten in den nächsten Tagen ihre Wahlbenachrichtigungen für die Bürgerschaftswahl am 23. Februar. Die ersten Wahlbenachrichtigungen würden bereits am Freitag zugestellt, teilten die Innenbehörde und der Landeswahlleiter Oliver Rudolf am Donnerstag mit. Bis zum 1. Februar sollen alle der rund 1,3 Millionen Wahlberechtigten die Unterlagen im Briefkasten haben. Beigefügt sind unter anderem Informationen zum Wahllokal, ein Briefwahl-Antragsformular sowie ein Muster-Stimmzettel-Heft.