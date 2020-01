Bürgerschaftswahl: Erstmals Briefwahlstelle in Innenstadt

Hamburg (dpa/lno) – Zur Bürgerschaftswahl am 23. Februar wird es erstmals eine zentrale Briefwahlstelle in der Hamburger Innenstadt geben. Auf dem Gerhart-Hauptmann-Platz an der Mönckebergstraße können Wahlberechtigte aus allen Stadtteilen ihre Briefwahlunterlagen beantragen und auch direkt abgeben, wie die Hamburgische Bürgerschaft am Freitag mitteilte. Parlamentspräsidentin Carola Veit werde die Briefwahlstelle am Dienstag mit Landeswahlleiter Oliver Rudolf und Bezirkswahlleiter Tom Oelrichs offiziell eröffnen. Von da an ist sie den Angaben nach montags bis freitags von 11.00 bis 19.00 Uhr (am 21. Februar bis 18.00 Uhr) sowie samstags von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Wahlberechtigte sollten für die Beantragung der Briefwahl ihren Personalausweis oder Reisepass mitbringen.