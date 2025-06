Bürgerschaftspräsidentin verlässt Israel auf dem Landweg

Hamburg/Tel Aviv (dpa/lno) –

Vor dem Hintergrund anhaltender gegenseitiger Angriffe Israels und des Irans versucht Hamburgs Parlamentspräsidentin Carola Veit, auf dem Landweg aus dem Krisengebiet herauszukommen. Sie befinde sich auf dem Weg nach Jordanien, sagte eine Sprecherin der Bürgerschaftskanzlei.

Nachdem Veit drei Nächte in Tel Aviv festgesessen hatte, habe sich für die 52-Jährige nun die Möglichkeit ergeben, «eine Mitfahrgelegenheit in Richtung Jordanien zu nutzen. Von dort aus wird sie ihre weitere Reise organisieren», ergänzte die Sprecherin.

Israelischer Luftraum gesperrt

Veit war in der vergangenen Woche zu einem viertägigen Besuch nach Israel geflogen und sollte ursprünglich bereits am Freitag nach Hamburg zurückkehren. In der Nacht zuvor hatten die israelischen Streitkräfte jedoch damit begonnen, Ziele im Iran – vor allem solche im Zusammenhang mit dem Atomprogramm – anzugreifen. Seither hält der gegenseitige Beschuss an. Der israelische Luftraum ist aufgrund der Kampfhandlungen gesperrt.