Bürgerschaft will Notfalldarlehen für Studierende erneuern

Die Abgeordneten verfolgen die Sitzung der Hamburgische Bürgerschaft im Rathaus. Foto: Daniel Reinhardt/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Die Hamburgische Bürgerschaft will das Corona-Notfalldarlehen für Studierende wieder auflegen und bis Ende des Jahres verlängern. Das Parlament forderte am Mittwoch den rot-grünen Senat mehrheitlich auf, die Erneuerung des Programms zu prüfen, sofern die finanziellen Hilfen des Bundes nicht verlängert oder wieder aufgelegt werden. Gleichzeitig solle der Senat überlegen, die bislang zugrunde gelegte Kontoguthabengrenze für ein Notfalldarlehen auf 500 Euro anzuheben und die monatliche Auszahlung des Darlehens auf 650 Euro zu erhöhen. Bislang konnten bedürftige Studierende von April bis Juni monatlich ein zinsloses Darlehen in Höhe von 400 Euro beantragen.

Anspruchsberechtigt waren Studierende der hamburgischen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen sowie Studierende der Hamburger Fernhochschulen mit erstem Wohnsitz in Hamburg, die nachweisen konnten, dass sie wegen der Corona-Pandemie in Not geraten sind. Die Rückzahlung des Darlehens sollte frühestens ein Jahr nach Auszahlung beginnen und 50 Euro pro Monat betragen.

Darüber hinaus beschloss das Parlament mehrheitlich, dass die Regelstudienzeit an den Hochschulen wegen der Corona-Pandemie noch einmal verlängert werden kann. Bereits zu Beginn des Sommersemesters hatte Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) betont, dass die Regelungen zur Regelstudienzeit angepasst würden, wenn wegen der Corona-Pandemie nicht alle Leistungen erbracht werden konnten.

Tagesordnung