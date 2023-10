Bürgerschaft verurteilt Angriff der Hamas auf Israel

Hamburg (dpa/lno) –

Die Hamburgische Bürgerschaft hat nach dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel zu Verständigung aufgerufen. «Gerade jetzt dürfen wir nicht aufhören, für Versöhnung und Menschlichkeit zu werben», sagte Parlamentspräsidentin Carola Veit am Mittwoch im Parlament.

Gleichzeitig missbilligte Veit den Angriff der Hamas scharf. Er habe auf grausame Weise entsetzliches Leid ausgelöst. «Wir verurteilen den Angriff aufs Schärfste genauso wie wir diejenigen verurteilen, die sich an die Seite von Terroristen stellen», betonte Veit.

«Tausende Menschen haben in den vergangenen Tagen ihr Leben verloren oder wurden verletzt», sagte die Parlamentspräsidentin. Die Gedanken seien bei den Opfern. «Im Namen der Hamburgischen Bürgerschaft spreche ich ihnen und ihren Angehörigen unser tiefes Mitgefühl aus.»

Gleichzeitig betonte sie: «Wir stehen fest an der Seite des israelischen Volkes, dem wir in tiefer Freundschaft verbunden sind.» Freunde hielten zueinander. «Das müssen wir nun beweisen.» Der Hamas warf sie vor, Palästinenserinnen und Palästinenser zu missbrauchen, die einfach in Frieden leben wollten und jetzt voller Furcht zwischen den Fronten stünden.