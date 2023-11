Rot-Grün legt beim Klimaschutzgesetz nach

Hamburg (dpa/lno) –

Kurz vor der Abstimmung über das neue Klimaschutzstärkungsgesetz des rot-grünen Senats in der Hamburgischen Bürgerschaft haben die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen zusätzliche Maßnahmen angekündigt. In einem der dpa vorliegenden Zusatzantrag für die Sitzung am Mittwochnachmittag wird unter anderem die gesetzliche Verankerung einer Solarpflicht für bestehende öffentliche Gebäude gefordert. Außerdem soll der Weg hin zu einer möglichst CO2-freien öffentlichen Fahrzeugflotte festgeschrieben werden. Zuerst hatte der NDR über den Zusatzantrag berichtet.

Im Bereich der Photovoltaik sei im Gesetz schon jetzt ab kommendem Jahr eine Solardachpflicht für Neubauten sowie bei Dachsanierungen vorgesehen. «Hier hat die Stadt mit ihren vielen Bestandsgebäuden eine wichtige Vorbildfunktion», sagte SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf. «Auf allen öffentlichen Dächern – egal ob neu oder alt – sollen künftig Solarmodule günstigen, grünen Solarstrom produzieren», sagte sein Grünen-Kollege Dominik Lorenzen.

Die zusätzlichen Maßnahmen seien das Ergebnis der Gespräche mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft im Rahmen der Bürgerschaftsanhörungen, hieß es. Der Antrag sieht unter anderem auch eine hamburgweite Solarstrategie und ein klares Bekenntnis der Stadt zur Innovationsförderung im Klimaschutz vor.

Mit der Novelle des Klimaschutzstärkungsgesetzes und der zweiten Fortschreibung des Klimaplans soll festgeschrieben werden, wie Hamburg den CO2-Ausstoß bis 2030 um 70 Prozent gegenüber dem Basisjahr 1990 senken und bis 2045 CO2-neutral werden soll.

Vor der Abstimmung wird sich die Bürgerschaft in der Aktuellen Stunde mit dem Thema befassen. Umweltverbände und Klimaaktivisten halten die Maßnahmen für nicht ausreichend. Und auch von der Opposition kommt Kritik und der Ruf nach Änderungen und Konkretisierungen – insbesondere was die finanziellen Belastungen der Bürgerinnen und Bürger betrifft.