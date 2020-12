Bürgerschaft soll stärker an Maßnahmen beteiligt werden

Hamburg (dpa/lno) – Der Hamburger Senat soll die Bürgerschaft künftig stärker an Beschlüssen über Corona-Maßnahmen beteiligen. Das sieht ein am Mittwoch veröffentlichter interfraktioneller Entwurf von SPD, Grünen und CDU für ein Hamburger Pandemiegesetz vor, der in der kommenden Woche in der Bürgerschaft beraten werden soll. Danach müssen Rechtsverordnungen und deren Verlängerung, Änderung oder Aufhebung der Bürgerschaft künftig innerhalb von 24 Stunden nach Beschluss zugeleitet werden. Zudem muss der Senat die Bürgerschaft über zwischen Bund und Ländern vereinbarte Maßnahmen informieren.

Der Senat soll laut dem Entwurf seine Entscheidungen auch der Bürgerschaft zur Beratung vorlegen. Dabei kann die Bürgerschaft diese zur Kenntnis nehmen oder durch einen sogenannten «verordnungsvertretenden Gesetzesbeschluss» ersetzen. Das neue Pandemiegesetz soll laut Entwurf zum 31. Dezember in Kraft treten.

Während die rot-grünen Regierungsfraktionen und die CDU in dem Gesetz eine Stärkung der Mitspracherechte des Parlaments sehen, sprach die Linke von einer «Mogelpackung», da es im Wesentlichen Informationspflichten regele.