Bürgerschaft erinnert an die Flutkatastrophe von 1962

Hamburg (dpa/lno) – Hamburgs Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit eröffnet die Parlamentssitzung am Mittwoch (13.30 Uhr) mit einer Rede zum 60. Jahrestag der Sturmflut von 1962. Bei der Flutkatastrophe waren in der Nacht zum 17. Februar 315 Menschen ums Leben gekommen. Im Anschluss an das Gedenken debattieren die Abgeordneten in einer Aktuellen Stunde auf Antrag der Linken zum Thema «Kostenexplosion bei Miete, Energie und HVV: Wo der Senat jetzt handeln muss». Die AfD hat ihren Antrag zur Aktuellen Stunde mit der Überschrift «Grüne verunglimpfen Hamburger Polizei und Justiz – SPD schaut zu» versehen.

Darüber hinaus will sich das Parlament einmal mehr mit der Corona-Pandemie befassen. Zur Debatte stehen die 65. und die 66. Änderung der Eindämmungsverordnung. Die SPD-Fraktion möchte zudem über eine Engagementkarte für Hamburg diskutieren und die CDU über die umstrittene Vergabe des FinTech-Accelerators. Die Grünen wiederum wollen über die Evaluation des Mieter-Vermieter-Modells der Immobilienstrategie des Senats reden.

