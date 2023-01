Bürgerschaft debattiert über Lützerath und Silvesterkrawalle

Hamburg (dpa/lno) –

Der Streit um die Räumung des zum Abbaggern freigegebenen Dorfes Lützerath im Rheinischen Braunkohlerevier und die Angriffe auf Rettungs- und Einsatzkräfte in der Silvesternacht beschäftigen am Mittwoch (13.30 Uhr) auch die Hamburgische Bürgerschaft. Auf Antrag der Linken soll es in der Aktuellen Stunde zunächst um den «Systemfehler Lützerath» und die Klimapolitik gehen. Die AfD sieht laut ihrer Debattenanmeldung wegen der Silvesterkrawalle in Hamburg die «rot-grüne Integrationspolitik gescheitert».

Zudem stehen unter anderem Debatten zu einer von der CDU-Fraktion geforderten finanziellen Unterstützung der Hamburger Tafel in Krisenzeiten und zur von Rot-Grün gewünschten Stärkung der Freiwilligendienste auf der Tagesordnung der ersten Bürgerschaftssitzung in diesem Jahr.