Bürgerschaft debattiert über Klimaschutz und Corona

Hamburg (dpa/lno) – Der Klimaschutz steht am heutigen Tag (ab 13.30 Uhr) ganz oben auf der Agenda der Hamburgischen Bürgerschaft. Wenige Tage nach dem globalen Klimastreik von Fridays for Future hat die Grünen-Fraktion den Kampf gegen die Erderwärmung und die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels zur Debatte in der Aktuellen Stunde angemeldet. Zweites Thema sind auf Antrag der CDU die Anti-Corona-Maßnahmen in den Hamburger Schulen wie Tests, Luftfilter und Digitalisierung. «Schüler, Lehrer und Eltern dürfen nicht Opfer verfehlter Corona-Politik werden», meint die größte Oppositionsfraktion.

Zudem werden sich die Abgeordneten in Kurzdebatten unter anderem mit den jüngsten Corona-Eindämmungsverordnungen des rot-grünen Senats, geschlechtergerechter Bezahlung und dem geplanten Eisenbahn-Entlastungstunnel zwischen dem Hauptbahnhof und Altona befassen.

