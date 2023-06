Bürgerschaft debattiert über EU-Asylrechtsreform

Hamburg (dpa/lno) –

Die Hamburgische Bürgerschaft debattiert am Mittwoch (13.30 Uhr) über die EU-Asylrechtsreform. Die Linksfraktion hat das Thema unter dem Titel «Kein Mensch ist illegal – Menschenrechte statt Grenzverfahren unter Haft, faire Asylverfahren statt Abschreckung» zur Aktuellen Stunde angemeldet.

Die EU-Innenminister hatten am 8. Juni mit deutscher Zustimmung Pläne für eine weitreichende Asylreform beschlossen. Vorgesehen sind zahlreiche Verschärfungen. So sollen Asylanträge von Migranten, die aus Herkunftsländern mit einer Anerkennungsquote von weniger als 20 Prozent stammen, bereits an den EU-Außengrenzen innerhalb von zwölf Wochen geprüft werden. In dieser Zeit will man die Schutzsuchenden verpflichten, in streng kontrollierten Aufnahmeeinrichtungen zu bleiben.

In einer zweiten Debatte zur Aktuellen Stunde will sich die AfD mit der Sicherheit in der Stadt befassen. Sie steht unter dem Titel «Freie und Messerstadt Hamburg? Täglich Straftaten mit Messern oder Schusswaffen».

Ferner geht es unter anderem um Anträge der Regierungsfraktionen von SPD und Grünen, die etwa mit steuerlichen Erleichterungen für Ehrenamtliche und gemeinnützige Vereine den Sport fördern wollen, sowie der CDU zu den Planungsschwierigkeiten bei einer Ersatzlösung für die in die Jahre gekommene Köhlbrandbrücke.