Bürgerschaft befasst sich mit Corona-Ausgangsbeschränkung

Eine FFP2-Maske hängt in einem Auto. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Die Hamburgische Bürgerschaft befasst sich heute mit der jüngsten Corona-Eindämmungsverordnung des Senats. Sie war am Karfreitag in Kraft getreten und sieht unter anderem eine nächtliche Ausgangsbeschränkung zwischen 21.00 und 5.00 Uhr vor. Rot-Grün war damit bei der Opposition auf Kritik gestoßen. Den Abgeordneten liegen mehrere Anträge zum Thema vor – unter anderem zu Schnelltests in Betrieben oder in Kitas und Schulen sowie zur Nutzung des Abwassermonitorings als Corona-Frühwarnsystem.

Zunächst wird sich die Bürgerschaft aber in der Aktuellen Stunde mit dem Stand von Forschung und Technik in Hamburg befassen. Unter dem Titel «Weder Plan noch Ziel – warum verspielt Rot-Grün Hamburgs Zukunft als Technologie- und Wissenschaftsstandort?» hat die CDU die Debatte angemeldet. Anschließend will die Linksfraktion «Hamburgs erbarmungsloses Vorgehen» gegen einen von Abschiebung bedrohten kurdischen Geflüchteten in der Aktuellen Stunde thematisieren.

