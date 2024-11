Bürgerpreis an Wildtierhilfen und Projekt «Sanfte Pfoten»

Kiel (dpa/lno) –

Der Schleswig-Holsteinische Bürgerpreis geht in diesem Jahr an die Wildtierhilfe Schellhorn, die Wildtierhilfe Auenland und das Projekt «Sanfte Pfoten». «Wir alle brauchen den gesellschaftlichen Zusammenhalt, das Miteinander, die Mitmenschlichkeit. Heute Abend feiern und würdigen wir mit dem Bürgerpreis ganz speziell die Partnerschaft von Mensch und Tier im Ehrenamt – ein Zusammenwirken von großer Bedeutung», gratulierte die Schirmherrin und Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU).

Gemeinsam mit dem zweiten Schirmherren und Präsidenten des Sparkassen- und Giroverbands, Oliver Stolz, hatte Herbst am Abend die Bürger- und Demokratiepreise gemeinsam überreicht. Der Preis stand in diesem Jahr unter dem Motto «Tierisch. Menschlich. Partnerschaft von Mensch und Tier im Ehrenamt». Es wurden Geld- und Sachpreise im Gesamtwert von 32.500 Euro vergeben.

Das Projekt «Sanfte Pfoten» des Hospizvereins Dänischer Wohld erhielt den Bürgerpreis in der Kategorie «Alltagshelden», da sie die Beziehung zwischen Mensch und Tier in den Mittelpunkt ihres Engagements stellen. Zudem gewannen Finja Moos von der Wildtierhilfe Auenland und Milan Fahrenkrug von der Wildtierhilfe Schellhorn den Preis in der Kategorie U27.

Jury sucht Preisträger aus

Der Wettbewerb wird seit 2004 von den Sparkassen in Schleswig-Holstein gemeinsam mit dem Landtag ausgeschrieben. Für den Demokratiepreis sucht und wählt eine Jury eine Person, einen Verband oder eine Institution aus, die sich in außergewöhnlicher Weise um die freiheitlich-demokratische Grundordnung oder das demokratische Gemeinwohl verdient gemacht hat.