Bürgerpreis an Kieler Brustkrebssprotten und DLRG-Jugend

Büdelsdorf (dpa/lno) –

Der Schleswig-Holsteinische Bürgerpreis geht in diesem Jahr an den Verein Kieler Brustkrebssprotten und das Jugend-Einsatz-Team der DLRG Jugend. «Mit Hochachtung für ihren wertvollen und wichtigen Einsatz gratulieren wir den Preisträger:innen und Nominierten 2023 ganz herzlich», gratulierte die Schirmherrin und Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU) in einer vorab verbreiteten Mitteilung.

Gemeinsam mit dem zweiten Schirmherren und Präsidenten des Sparkassen- und Giroverbands, Oliver Stolz, wollte Herbst am Abend in Büdelsdorf bei Rendsburg die Bürger- und Demokratiepreise gemeinsam überreichen. Der Preis stand in diesem Jahr unter dem Motto «Miteinander. Füreinander: Hilfe, Einsatz, Zivilcourage». Es wurden Geld- und Sachpreise im Gesamtwert von 32.500 Euro vergeben.

Die Kieler Brustkrebssprotten erhielten den Bürgerpreis in der Kategorie Alltagshelden für ihr Netzwerk für jung an Brustkrebs erkrankte Frauen. Die Einsatz-Teams erhielten ihren Preis in der Kategorie U27 für ihr Engagement in der DLRG. Außerdem erhielt der Verein Zebra aus Kiel den diesjährigen Demokratiepreis. Er berät Betroffene, Angehörige und Zeugen von rassistischen, antisemitischen und anderen rechten Angriffen in Schleswig-Holstein.

Der Wettbewerb wird seit 2004 von den Sparkassen in Schleswig-Holstein gemeinsam mit dem Landtag ausgeschrieben. Für den Demokratiepreis sucht und wählt eine Jury eine Person, einen Verband oder eine Institution aus, die sich in außergewöhnlicher Weise um die freiheitlich-demokratische Grundordnung oder das demokratische Gemeinwohl verdient gemacht hat.