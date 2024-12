Bürgermeisterwahl auf Sylt – erste Bewerber stehen fest

Westerland (dpa/lno) –

Rund zweieinhalb Monate nach der vorzeitigen Abwahl des früheren Sylter Bürgermeisters, Nikolas Häckel (parteilos), stehen die ersten Bewerber für den Posten im Rathaus fest. Positioniert haben sich unter anderem Gritje Stöver (CDU), Hauptausschuss-Vorsitzende der Gemeinde Sylt, Frank Zahel (CDU), Kreispräsident für den Kreis Nordfriesland, und Melf Hansen (parteilos), Betreiber des Irish Pub in Westerland.

Am 16. März soll in der Gemeinde Sylt gewählt werden. Welche Kandidatinnen und Kandidaten final auf dem Stimmzettel stehen, sei erst nach der Sitzung des Gemeindewahlausschusses am 24. Januar 2025 klar, sagte Gemeindesprecher Florian Korte der dpa. «Der Ausschuss entscheidet über die Zulassung der Wahlvorschläge, die bis zur Ausschlussfrist am 20. Januar 2025 um 18 Uhr bei uns eingegangen sind.»

Kandidaten haben noch rund einen Monat Zeit

Für eine Bürgermeister-Kandidatur muss laut Gemeinde zunächst ein Wahlvorschlag eingereicht werden, entweder durch eine in der Gemeindevertretung der Gemeinde Sylt vertretene Partei oder Wählergemeinschaft – oder durch eine Einzelbewerberin oder einen Einzelbewerber.

Der ehemalige Bürgermeister der Gemeinde Sylt, Nikolas Häckel, war kurz nach seiner Abwahl unter bislang nicht geklärten Umständen in Hamburg gestorben. Nach dem Tod des 50-jährigen Sylters ermittelt die Staatsanwaltschaft Hamburg laut Justizbehörde gegen einen Mann wegen eines Unterlassungsdeliktes. Häckel hatte die Verwaltung auf der Nordseeinsel seit 2015 geführt.