Bürgermeisterwahl auf Sylt – einige hoffen auf Neuanfang

Am Sonntag könnte sich auf Sylt entscheiden, wer zukünftig Bürgermeister der Gemeinde Sylt ist. Lea Albert/dpa

Sylt (dpa/lno) –

Monatelang gab es teils massive Querelen rund um das Bürgermeisteramt auf Sylt – heute wird neu gewählt. Auf der größten deutschen Nordseeinsel stehen zwei Frauen und vier Männer mit ganz unterschiedlichen Biografien zur Wahl.

Aktuell beherrschende Themen auf der Insel sind bezahlbare Mieten für Insulaner, die Debatte um illegale Ferienwohnungen und die Auswirkungen der monatelangen Haushaltskrise. Viele Sylterinnen und Sylter blicken der Wahl mit Spannung entgegen und hoffen auf einen Neustart im Rathaus – frei nach dem Motto «Alles neu macht der Mai», denn der frühestmögliche Termin für den Amtsantritt des neu gewählten Verwaltungsoberhauptes wäre der 1. Mai.

Letzte Wahlkampfrunde auf Sylt

Am Samstag waren bei Sonnenschein und strahlend blauem Himmel einige der sechs Bewerber auf dem Marktplatz vor dem Rathaus in die letzte Wahlkampfrunde gestartet. Mit Kuchen und Kugelschreibern im Angebot hatten sie sich den Fragen ihrer potenziellen Wählerinnen und Wähler gestellt.

Der Wahlkampf auf der Urlaubsinsel lief bisher eher verhalten. Geworben wurde mit Plakaten an Straßenrändern und in der Fußgängerzone, einige Kandidaten besuchten auch politische Sitzungen, tauschten sich mit wirtschaftlichen Gremien aus und warben in sozialen Medien für sich.

Hälfte der Bewerber auf Sylt geboren

In der Gemeinde Sylt sind rund 12.150 Bürgerinnen und Bürger wahlberechtigt, teilte der Gemeindesprecher mit. Zur Wahl stehen die 46-jährige Tina Haltermann (Wahlvorschlag der CDU), der 59-jährige Markus Gieppner (Wahlvorschlag der Fraktion «Die Insulaner»), Nils Brinkmann, 57 Jahre, (Wahlvorschlag der Grünen und SPD) sowie Melf Hansen (35), Jens-Peter Meckel (71) und die 63-jährige Gabriele Schneider (alle drei Einzelbewerber).

Stimmung auf Sylt ist angespannt

Sollte es heute noch kein Ergebnis geben, könnte eine mögliche Stichwahl am 6. April stattfinden. Der hauptamtliche Bürgermeister der Gemeinde Sylt wird für sechs Jahre direkt gewählt.

Der ehemalige Bürgermeister der Gemeinde, Nikolas Häckel (50), war im Oktober 2024 vorzeitig abgewählt worden und kurz nach seiner Abwahl unter bislang nicht geklärten Umständen in Hamburg gestorben. Er führte die Verwaltung der Gemeinde seit 2015. Aktuell leitet Carsten Kerkamm (CDU) die Amtsgeschäfte.