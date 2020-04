Bürgermeister und Grüne skizzieren Hamburgs Exit-Strategie

Hamburg (dpa/lno) – Vor den Beratungen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder über eine Lockerung der Corona-Auflagen sind in Hamburg erste Schritte skizziert worden. Die Hansestadt wolle sich im Geleitzug der bundesweiten Regelungen bewegen, sagte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Dienstag. «Wir werden aber natürlich einen für Hamburg passenden Kurs wählen.»

Wann die ersten Kitas, Schulen und Läden der Stadt wieder öffnen können, ließ Tschentscher offen. Wenn wieder mehr Eltern ihrer Beschäftigung nachgingen, müsste es auch wieder mehr Betreuungsangebote geben. Daran sehe man, «dass die Dinge sehr miteinander zusammenhängen», sagte Tschentscher. Auch der SPD-Regierungspartner, die Grünen, haben ein Papier für eine Exit-Strategie erarbeitet.

Lockerungen sind nach Tschentscher Worten frühestens ab kommenden Montag möglich. Zunächst müsse die Dynamik der Epidemie für ganz Deutschland eingeschätzt werden. Für Hamburg stehe der Schutz von Leben und Gesundheit auch bei der Erarbeitung eines Exit-Plans an erster Stelle, ergänzte der Bürgermeister. «Wir dürfen nicht in eine Situation kommen, in der schwerkranke Menschen nicht mehr ausreichend behandelt werden können.»

Nach Angaben vom Dienstag sind in Hamburg 262 mit Covid-19 Infizierte in stationärer Behandlung, davon 83 auf Intensivstationen. Damit sei die Situation in den Krankenhäusern seit rund einer Woche stabil, teilte die Gesundheitsbehörde mit. Es wurden 38 weitere Fälle von Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 nachgewiesen, wodurch die Zahl der gemeldeten Fälle bei derzeit 3925 liege, berichtete die Behörde. Der Trend bei den Neuinfektionen sei rückläufig.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sind in Hamburg bislang 59 Menschen nach einer Coronavirus-Infektion gestorben. Das Institut für Rechtsmedizin hat bei 58 dieser Menschen die Infektion als Todesursache festgestellt.

Insgesamt gebe es in knapp 20 Prozent der 150 Hamburger Alten- und Pflegeheime Corona-Fälle; 234 Bewohner seien betroffen. «Pflegeheime machen uns durchaus Sorge», sagte Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD). In einem Harburger Pflegeheim sind seit Anfang April sieben Bewohner an den Folgen einer Covid-19-Infektion gestorben.

Vorschläge für eine schrittweise Aufhebung der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus haben auch die Hamburger Grünen vorgelegt. Sie sollen als Input für die politische Debatte dienen, erklärte eine Sprecherin. Die Wiederaufnahme des gesellschaftlichen Lebens und der Wirtschaft müssten deutlich vor ihrer Einführung kommuniziert werden, heißt es in dem unter Federführung der Zweiten Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank entstandenen Papier.

«Nur so können betroffene Akteure, wie Unternehmen, Bildungseinrichtungen oder soziale Einrichtungen eigene Vorkehrungen für die Öffnung treffen.» Zunächst könnten Kitas und Schulen sowie kleine Betriebe und der Einzelhandel wieder öffnen. Auch Sport in kleinen Gruppen unter freiem Himmel und unter Wahrung der Abstandsregeln könnte wieder ermöglicht werden.

«Wir müssen stets darauf achten, dass die Einschränkungen nicht weiter als unbedingt notwendig gehen und sobald es möglich ist, schnell wieder aufgehoben oder gelockert werden», sagte Justizsenator Till Steffen (Grüne) dem «Hamburger Abendblatt». Neben der Versammlungs-, Berufs- und allgemeinen Handlungsfreiheit seien auch die Religionsfreiheit und die Pressefreiheit stark betroffen. An diese massiven Grundrechtseinschränkungen dürfe man sich auf keinen Fall gewöhnen.

Die Grünen fordern in ihrem Papier mehr Tests zum Virusnachweis. So müsse die Zahl der täglichen Tests in Hamburg von derzeit 3500 auf 5000 steigen. Außerdem sprechen sie sich für Empfehlungen zum flächendeckenden und fachgerechten Tragen von Mund-Nasen-Schutz aus.

Unterdessen hat der Senat für das laufende Jahr einen Nachtragshaushalt im Volumen von einer Milliarde Euro beschlossen – zur finanziellen Bewältigung der Corona-Krise. Mit dem Geld soll ein zentrales «Corona-Konto» ausgestattet werden, von dem aus die Sonderbedarfe in den Behörden und Ämtern gedeckt werden, wie Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) sagte.

Die Bürgerschaft muss dem Nachtragshaushalt noch zustimmen. Sie hatte den Senat in der vergangenen Woche zu einer notsituationsbedingten Kreditaufnahme von insgesamt 1,5 Milliarden Euro in diesem und dem nächsten Jahr ermächtigt. Um auch den öffentlichen Unternehmen zu helfen, soll der Gesamtrahmen für Liquiditätshilfen von derzeit 1,1 Milliarden auf 2,5 Milliarden Euro angehoben werden, sagte Dressel.