Bürgermeister Tschentscher dankt Einsatzkräften mit Besuch

Hamburg (dpa/lno) –

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher hat am Silvestertag Mitarbeitern von Polizei, Feuerwehr und Gesundheitswesen mit einem Besuch für ihren Einsatz gedankt. «Ich bedanke mich bei denen, die die Stadt am Laufen halten, die auch Silvester und an Feiertagen im Einsatz sind», sagte der SPD-Politiker in der Feuer- und Rettungswache Osdorf. Er hob die Mitarbeiter von Feuerwehr, Polizei und im medizinischen Bereich hervor. Daher besuche er eine Krankenhausaufnahme, eine Polizei- und eine Feuerwache. Es sei wichtig, an so einem Tag ins öffentliche Bewusstsein zu bringen, dass es nicht nur ums Feiern gehe, sondern auch darum, für Sicherheit, Ordnung und medizinische Versorgung zu sorgen.