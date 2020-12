Bürgermeister: GroKo hat sich in der Corona-Krise bewährt

Andreas Bovenschulte (SPD), Bürgermeister von Bremen, trägt eine Schutzmaske. Foto: Sina Schuldt/dpa

Bremen (dpa/lni) – Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) sieht die Große Koalition im Bund durch das Dauer-Krisenmanagement der vergangenen Monate gestärkt. Es sei eben nicht so, dass die GroKo nichts mehr zustande bringe und innerlich ausgehöhlt sei. «Im Krisenmanagement hat sie schnell reagiert und sich bewährt», sagte Bovenschulte der Deutschen Presse-Agentur (dpa). «Im Großen und Ganzen hat die Große Koalition einen guten Job gemacht und das insbesondere auch deshalb, weil die Kanzlerin und der Vizekanzler einen guten Job gemacht haben.»

Das Bündnis aus CDU und SPD sei bei entsprechenden Inhalten auch weiter eine Option, so Bovenschulte mit Blick auf die Bundestagswahl in rund neun Monaten. Er könne sich grundsätzlich verschiedene Konstellationen vorstellen. «Am Besten wäre natürlich eine Koalition, in der die SPD stärkste Partei ist und den Kanzler stellt. Ich gebe allerdings zu, dass das ist eine gewisse Herausforderung ist.» Aus Bremer Erfahrung wäre aus seiner Sicht Rot-Grün-Rot eine gute Konstellation.

Bovenschulte hob die «herausragende Rolle» der Ministerpräsidentenkonferenz für die Abstimmung zwischen Ländern und Bund hervor. «Dass dieses Gremium gemeinsam mit der Bundesregierung eine Position einnehmen würde, wo fundamentale Entscheidungen politisch verhandelt werden, die das Leben aller Menschen unmittelbar und direkt betreffen, das hätte keiner für möglich gehalten.» Bei den Treffen der Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin werde sehr offen und häufig unabhängig von Parteifarben diskutiert. «Die Rolle der MPK hat sich in der Pandemie fundamental verändert.»