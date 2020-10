Bürgermeister: Corona-Ausbruch ohne klaren Schwerpunkt

Axel Jahnz (SPD), Oberbürgermeister von Delmenhorst. Foto: Holger Hollemann/dpa/Archivbild

Delmenhorst (dpa/lni) – Der Corona-Ausbruch im niedersächsischen Delmenhorst hat nach Einschätzung der Behörden keinen eindeutigen Ursprung. Es gebe «keinen sogenannten Schwerpunkt», sagte Oberbürgermeister Axel Jahnz (SPD) am Montag. «Wir bewegen uns in kleineren Zellen.» Die Nachverfolgung der Kontakte sei daher sehr aufwendig und benötige viel Zeit. Nach Angaben des Landesgesundheitsamts lag der Sieben-Tage-Wert der Stadt am Montag bei 223,1 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner. «Ich weiß, dass wir damit Spitzenreiter in der Bundesrepublik sind. Das ist traurig, furchtbar, aber wir werden uns dieser Aufgabe stellen», sagte Jahnz.