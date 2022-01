Bürgergenossenschaft will Leerstände im Harz bekämpfen

Gäste und Besucher genießen die Landschaft und freuen sich über gebaute Schneemänner. Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa/Bildarchiv

Bad Grund (dpa/lni) – Eine neugegründete Bürgergenossenschaft will dem Harz-Ort Bad Grund neues Leben einhauchen. Die Gesellschaft plant, leerstehende Häuser in der Gemeinde aufzukaufen und zu sanieren, wie der Vorsitzende der am Sonntag gegründeten Genossenschaft, Nikolai Simon-Hallensleben, sagte. «Wir sind ein touristisch geprägter Ort, da sind Leerstände eher kontraproduktiv», erklärte er die Beweggründe.

Weil es keine Investoren gebe, wollten die Genossenschaftler selbst heruntergekommene Gebäude in ihrem Ort wieder herrichten – «vieles in Eigenleistung», sagte Simon-Hallensleben. Zuerst soll ein seit über 30 Jahren leerstehendes Fachwerkhaus saniert werden. Es soll künftig gastronomisch genutzt werden. Zuvor hatte der «NDR» darüber berichtet.

Grund für die Leerstände ist laut Simon-Hallensleben der Strukturwandel in der ehemaligen Bergbaugemeinde. Zudem seien touristische Ziele wie der Weltwald oder die Iberger Tropfsteinhöhle zu weit weg vom Ortskern, den Tagestouristen deshalb nur selten besuchten. Die Genossenschaft finanziert sich durch Anteilsscheine, die für je 100 Euro ausgegeben werden, sowie durch Spenden und Fördermittel, wie es hieß.

