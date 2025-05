Bürgerfest zum Nationalen Veteranentag in Kiel

In Schleswig-Holstein ist zum Nationalen Veteranentag am 15. Juni ein Bürgerfest geplant. Frank Molter/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Gemeinsam mit dem Landeskommando wollen sich Landtag und Regierung Mitte Juni am sogenannten Nationalen Veteranentag für mehr Aufmerksamkeit und Wertschätzung für ehemalige sowie aktive Bundeswehr-Soldaten stark machen. «Der Einsatz unserer aktiven und ehemaligen Soldatinnen und Soldaten für unser Land verdient größten Respekt und Anerkennung», sagte Landtagspräsidentin Kristina Herbst (CDU).

Nach einem ökumenischen Feldgottesdienst am Vormittag ist am 15. Juni ein Bürgerfest (12.30 Uhr) vor dem Landeshaus und dem Gästehaus der Landesregierung geplant, mit einem Bühnenprogramm, Musik, Mitmach-Aktionen, Infoständen sowie Gesprächsrunden.

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sagte: «Schleswig-Holstein steht zur Bundeswehr, und wir stehen an der Seite der Soldatinnen und Soldaten, die für uns alle ihren Dienst geleistet haben und leisten.» Die Bundeswehr sei fest mit dem Land verbunden. Der Alltag für Soldatinnen und Soldaten habe sich durch die veränderte globale Bedrohungslage spürbar gewandelt. «Doch auch in vermeintlich friedlichen Zeiten gab es zahlreiche Einsätze unserer Soldatinnen und Soldaten, die sehr belastend für die Männer und Frauen waren.»

Veteranennadel

Der Kommandeur des Landeskommandos, Oberst Michael Skamel, will Mitte Juni gemeinsam mit Günther und Herbst die Veteranennadel an fünf Soldatinnen und Soldaten verleihen. Geplant ist außerdem eine Live-Schalte zum zentralen Bürgerfest vor dem Reichstagsgebäude in Berlin mit einem Grußwort der Schirmherrin, Bundestagspräsidentin Julia Klöckner.

«Ich danke dem Schleswig-Holsteinischen Landtag und der Landesregierung ausdrücklich für die würdige Ausrichtung der Feierlichkeiten zum Veteranentag», sagte Skamel. «Der Veteranentag ist ein wichtiges Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung für alle Soldatinnen und Soldaten, die unserem Land gedient haben oder noch dienen – ob im Einsatz, im Inland oder in der Reserve.»

Im April 2024 hatte der Bundestag mit großer Mehrheit beschlossen, den 15. Juni zum nationalen Veteranentag zu erklären. Dies soll ein sichtbares Zeichen für Wertschätzung sein.