Bürgerbegehren zur Errichtung einer Landesaufnahmestelle

Fürstenau (dpa/lni) –

Bei einem Bürgerbegehren können die Menschen in Fürstenau bei Osnabrück am Sonntag über die Einrichtung einer Landesaufnahmestelle auf dem Gelände einer früheren Kaserne entscheiden. Hintergrund ist, dass die Stadt rund 40 Hektar eines früheren Militärgeländes erwerben will. Das Land Niedersachsen will darauf auf zehn Hektar eine Erstaufnahmeeinrichtung für bis zu 500 Flüchtlinge einrichten und das Gelände von der Stadt pachten.

Dafür würde die Stadt vom Land pro Jahr rund eine Million Euro bekommen. Diese Einnahmen könnten zur Refinanzierung der Kauf-, Erschließungs- und Unterhaltskosten genutzt werden.

Kritiker wollen ebenfalls, dass die Stadt das Kasernengelände erwirbt. Es sollen aber die kompletten 40 Hektar als Gewerbegebiet genutzt werden. Das würde für die gesamte Region ein größeres Entwicklungspotenzial bieten, als wenn ein Teil als Erstaufnahmeeinrichtung genutzt werde, hieß es. Mit einer Erstaufnahmeeinrichtung sei keine tatsächliche, nachhaltige Integration von Flüchtlingen möglich, weil sie nur kurze Zeit auf dem Gelände verbringen und dann an andere Kommunen verteilt werden.