Bürgerbeauftragte El Samadoni stellt Jahresbericht vor

Kiel (dpa/lno) – Schleswig-Holsteins Bürgerbeauftragte Samiah El Samadoni will heute ihren Tätigkeitsbericht für das vergangene Jahr vorlegen. 2018 waren bei ihr fast 3300 Eingaben von Bürgern eingegangen, davon allein 814 zum Bereich Grundsicherung für Arbeitsuchende. Auf Platz zwei folgte die gesetzliche Krankenversicherung mit 543 Petitionen.

Anfang der Woche ist El Samadoni in ihrer Funktion als Polizeibeauftragte selbst in den Fokus gerückt. Die Leiterin der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung in Eutin, Maren Freyher, hat gegen sie eine Dienstaufsichtsbeschwerde eingelegt. Der Vorwurf: Inhalte eines vertraulichen Gesprächs zwischen beiden seien beim früheren Vize-Landesvorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft, Thomas Nommensen, gelandet.

Bei der Staatsanwaltschaft Kiel ging auch ein Strafantrag gegen unbekannt in dieser Sache von Freyher ein. Die Behörde prüft, ob der Anfangsverdacht einer Straftat vorliegt. El Samadoni hat sich zu dem Vorwurf unter Hinweis auf das laufende Verfahren bislang nicht geäußert.