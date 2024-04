Bündnis veröffentlicht Wahlaufruf: Unterstützung von Bela B

Hamburg (dpa) –

Vor Europawahl und Kommunalwahlen will ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis die Menschen mit Demonstrationen mobilisieren, am 9. Juni ihre Stimme abzugeben. Unterstützung kommt dabei von Bela B von der Berliner Punkrockband Die Ärzte («Schrei nach Liebe», «Zu spät»). Geplant seien ab 23. Mai unter anderem Demonstrationen in Leipzig, Stuttgart, Cottbus, Erfurt, Berlin, München, Frankfurt/Main, Köln und Hamburg sowie in vielen kleineren Orten in Deutschland, teilten die Veranstalter am Mittwoch in Hamburg mit. So solle der prozentuale Stimmenzuwachs rechtsextremer Parteien gestoppt werden. Zum Trägerkreis gehören unter anderem Greenpeace, der Paritätische Gesamtverband und die Evangelische Kirche in Deutschland.

«Die EU und was sie regelt, betrifft uns jeden Tag, ob es um Umwelt, Technologien, Wirtschaft oder Kultur geht», sagte Musiker Bela B laut Mitteilung. Nationale Alleingänge seien oft nicht wirksam genug. «Deswegen ist es wichtig, dass wir uns informieren, wählen und so mitbestimmen, in welche Richtung sich die EU entwickelt. In diesem Jahr zum ersten Mal ab 16!»