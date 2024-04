Bündnis ruft zur Europawahl auf: «Demokratie auf Prüfstand»

Hannover (dpa/lni) –

Ein niedersächsisches Bündnis aus Politik, Arbeitgebern, Gewerkschaften und Kirchen ruft dazu auf, sich an der Europawahl am 9. Juni zu beteiligen. «In Deutschland und ganz Europa steht die Demokratie auf dem Prüfstand wie selten zuvor, das zeigen aktuelle Wahlergebnisse», sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) am Dienstag. Viele Zukunftsaufgaben ließen sich in Europa nur gemeinsam lösen. Deswegen sei die Europawahl gerade jetzt besonders wichtig. «Die EU ist unser Garant für Frieden und Sicherheit, so muss es auch bleiben», sagt Weil.

Volker Müller von den Unternehmerverbänden (UVN) sagte, die niedersächsische Wirtschaft profitiere immens von der EU, denn diese bringe viele konkrete Vorteile wie «wirtschaftlichen Wohlstand, Freiheit, Stabilität und nicht zuletzt Frieden». Die Bevollmächtigte der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen, Kerstin Gäfgen-Track, mahnte, Demokratie und gesellschaftliches Zusammenleben seien keine Selbstläufer.

Bei der Europawahl 2019 lag die Wahlbeteiligung in Niedersachsen laut Europaministerium mit 61,5 Prozent leicht über dem Bundesdurchschnitt. Das Ministerium hofft auch in diesem Jahr auf eine hohe Beteiligung, insbesondere unter den Erstwählerinnen und Erstwählern, die erstmals bereits mit 16 Jahren abstimmen dürfen.