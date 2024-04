Buchungslage in Hamburg während Fußball-EM noch verhalten

Hamburg (dpa/lno) –

Die Nachfrage nach Hotelzimmern während der Fußball-Europameisterschaft in Hamburg ist nach Angaben des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) bislang nicht groß. «Die Buchungslage in Hamburg während der Fußball-Europameisterschaft ist noch sehr verhalten», sagte Kathrin Wirth-Ueberschär, Vizepräsidentin der Dehoga Hamburg, der dpa. Lediglich die Nachfrage zum Auftaktspiel Niederlande gegen Polen am 16. Juni sei etwas stärker. «Das Preisniveau in der Stadt ist moderat und vergleichbar mit anderen Businessmonaten mit stärkerer Nachfrage», sagte die Hotelmanagerin vom Reichshof Hamburg.

Zwischen dem 16. Juni und 5. Juli finden fünf EM-Partien im Volksparkstadion statt. Neben dem Auftaktspiel Niederlande gegen Polen am 16. Juni spielt am 22. Juni Georgien gegen Tschechien. Kroatien spielt gegen Albanien in der Gruppe B (19. Juni) und Tschechien gegen die Türkei (26. Juni). Am 5. Juli wird zudem eine Viertelfinalbegegnung im Volksparkstadion ausgetragen.