Buchstabe wandert vor Abriss von Museum durch Oldenburg

Oldenburg (dpa/lni) – Ein messingfarbener Buchstabe M aus dem Schriftzug der Fassade des Stadtmuseums in Oldenburg soll auf einen Streifzug gehen. Hintergrund ist eine Kunstaktion, die den Abriss des Gebäudes im kommenden Frühjahr begleiten soll, wie die Sprecherin des Museums, Ulrike Brendel, am Mittwoch sagte. Demnach wurde der Buchstabe M aus dem Schriftzug «Stadtmuseum» in der Nacht von Montag auf Dienstag entfernt, ein künstlerisches M soll ihn ersetzen. Im Rahmen der Aktion «The Hidden Art Project» werde der Originalbuchstabe im neuen Jahr an verschiedenen Orten auftauchen, Bürgerinnen und Bürger könnten sich an der Suche nach dem «verschwundenen M» beteiligen.

«Wir müssen wegen Corona nach draußen ausweichen», sagte Brendel. Die Aktion solle helfen, Kunst sichtbar zu machen. Der Schriftzug hat für das Museum eine historische Bedeutung. «Er ist seit rund 50 Jahren unser Aushängeschild», sagte Museumsleiter Steffen Wiegmann.

Die im Jahr 1968 erbaute Neue Galerie, die Teil des Stadtmuseums ist, soll wegen eines Neubaus im Frühjahr 2021 abgerissen werden. «Auch wenn das Gebäude nicht stehen bleibt, möchten wir den Schriftzug erhalten», sagte Wiegmann. Was genau dann mit den Buchstaben passieren wird, ist der Sprecherin zufolge noch unklar.

