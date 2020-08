Buchholz: Verbot von Tagesausflügen unverhältnismäßig

Bernd Klaus Buchholz (FDP), Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus von Schleswig-Holstein. Foto: Gregor Fischer/dpa/Archivbild

Berlin/Kiel (dpa) – Schleswig-Holstein will keine Einlassbeschränkungen für Tagestouristen einführen, wie sie im Nachbarland Mecklenburg-Vorpommern gelten. «Das wäre völlig unverhältnismäßig», sagte Tourismusminister Bernd Buchholz (FDP) am Mittwoch im ARD-«Mittagsmagazin». Buchholz warnte Besucher aber vor Unvernunft: «Wir brauchen die Abstandsregelungen weiter». Die Corona-Zahlen stiegen wieder. Deshalb müsse man auch im Tourismus aufpassen, dass nicht zu viele Menschen eng zusammenkommen. Man müsse nicht unbedingt an heißen Wochenenden in die Hotspots reisen.