Buchholz für ermäßigten Steuersatz auf alle Lebensmittel

Kiel (dpa/lno) – Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz hat vorgeschlagen, auf alle Lebensmittel in Handel und Gastronomie den ermäßigten Steuersatz von sieben Prozent zu erheben. Wir sollten jedenfalls darüber nachdenken, in diesen Zeiten auch solche Vereinfachungen zu überlegen», sagte der FDP-Politiker am Donnerstag im Landtag unter Hinweis auf bisher geltende unterschiedliche Steuersätze. Damit könnte den in der Corona-Pandemie leidenden Betrieben geholfen werden. Er wisse, dass Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) nicht seiner Auffassung sei, sagte Buchholz. «Bei solchen Vorschlägen darf es auch Unterschiede geben.»

