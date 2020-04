Buchholz: FSG muss für Landesbürgschaften fit sein

Bernd Klaus Buchholz (FDP), Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus von Schleswig-Holstein. Foto: Gregor Fischer/dpa/Archivbild

Kiel/Flensburg (dpa) – Die angeschlagene Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) kann auf Landesbürgschaften nur bei einer positiven Zukunftsprognose hoffen. Die Werft müsse also erst aus der derzeitigen Insolvenz in Eigenverantwortung raus, sagte Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) am Mittwoch in Kiel der Deutschen Presse-Agentur. Das wüssten alle Beteiligten, auch der neue Geschäftsführer Martin Hammer und Investor Lars Windhorst, dessen Tennor Holding Eigentümerin der FSG ist.

Wenn die Werft die Insolvenz überwunden habe und ein Wirtschaftsprüfer eine positive Zukunft testiere, «dann kann selbstverständlich auch wieder über Landesbürgschaften nachgedacht werden und das werden wir auch wohlwollend tun», sagte Buchholz. «Denn natürlich wollen wir, dass die Arbeitsplätze erhalten bleiben.» Landesbürgschaften seien bei einer positiven Fortführungsprognose «überhaupt nicht ausgeschlossen, ganz im Gegenteil».

Das Amtsgericht Flensburg hatte am 24. April auf Antrag der Werft die vorläufige Eigenverwaltung angeordnet. Ziel ist die Sanierung und Fortführung des Unternehmens. Hammer kündigte an, in vier bis sechs Wochen ein nachhaltiges Sanierungskonzept vorlegen zu wollen.

Die Belegschaft der Werft ist schon seit Monaten in Kurzarbeit. Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Werft zudem am 19. März Betrieb und Produktion vorübergehend eingestellt. Bei der FSG arbeiten rund 650 festangestellte Mitarbeiter. Laut Hammer soll die Werft im Frühsommer die Arbeit wieder aufnehmen.

Windhorst versicherte kürzlich, die Tennor Holding stehe weiterhin zu ihrem Engagement bei der FSG. Nach Ansicht Windhorsts gibt es speziell im Bereich des Baus von RoRo-Fähren kurzfristig- und mittelfristig eine gute Zukunft für die Werft. Darüber hinaus müsse in einem zweiten Schritt geschaut werden, «wie wir in den nächsten Monaten und Jahren eine langfristige Perspektive finden, die darüber hinaus geht». Windhorst zeigte sich überzeugt, die FSG werde zeitnah die Voraussetzungen für Landesbürgschaften erfüllen.