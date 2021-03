Buchholz fordert Öffnung der Außengastronomie über Ostern

Berlin/Kiel (dpa/lno) – Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) hat die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten aufgefordert, Urlaub in Deutschland und die Öffnung der Außengastronomie über Ostern zu ermöglichen. Bei «Bild Live» sagte Buchholz: «Wir halten es für durchaus gut möglich, dass Menschen, die aus einem Haushalt kommen, auch gemeinsam in einer Ferienwohnung, in einem Ferienhaus, auch in einem Hotelzimmer, zur Selbstversorgung gegebenenfalls, untergebracht sind.» Die Küstenländer Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen hatten sich gemeinsam vor dem Bund-Länder-Gipfel am Montag für einen «kontaktarmen» Osterurlaub im eigenen Land in Ferienwohnungen und Wohnmobilen positioniert.

Buchholz verlangte bei «Bild» zudem, Urlauber sollten «am Strand auch einen Spaziergang machen können und übrigens auch in der Außengastronomie mal einen Kaffee trinken können». Von all dem gehe kein erhöhtes Infektionsgeschehen aus; diese Dinge solle die Politik ermöglichen. Buchholz kritisierte die Bundesregierung wegen des Mangels an Corona-Impfstoff. «In Wahrheit sind all diese harten Lockdown-Maßnahmen nichts anderes als das Ablenken von einem massiven Impfdesaster», sagte er.

© dpa-infocom, dpa:210322-99-924202/2