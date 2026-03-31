BSW-Vorstandsmitglied Nastic verlässt Partei

Berlin (dpa) –

BSW-Vorstandsmitglied Zaklin Nastic ist aus der Partei ausgetreten. Das bestätigte eine Parteisprecherin. In einem Austrittsschreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, übt Nastic, die gemeinsam mit Parteigründerin Sahra Wagenknecht und anderen vor mehr als zwei Jahren die Linke verlassen und die neue Partei gegründet hatte, scharfe Kritik am Kurs des BSW und der Co-Vorsitzenden Amira Mohamed Ali.

Diese stehe zunehmend für «katastrophale Wahlergebnisse, schlechte Ausstrahlung und miserable Aussenwirkung in sozialen Medien», schreibt Nastic. Sie verlasse das BSW wegen «Katzbuckelei» etwa vor Medien, wegen der sie damals auch die Linke verlassen habe.

Sie kritisierte eine ihrer Ansicht nach falsche außenpolitische und fehlende friedenspolitische Ausrichtung. «Viele erfahrene Antiimperialisten, die für punktuelle und pragmatische Zusammenarbeit mit Friedensbewegten in der AfD geworben hatten», seien nicht in die Partei aufgenommen worden, und bei den Regierungsbildungen in Brandenburg und Thüringen sei «mit der doch eher gemässigten AfD nicht einmal verhandelt» worden.

In dem Schreiben lobt sie auch explizit den AfD-Co-Chef: «Immerhin ist es Tino Chrupalla, der den Mut hat, den Abzug der US-Soldaten aus Deutschland zu fordern und nicht die BSW-Spitze, die hier nur herumeiert!»

Nastic war bei der Bundestagswahl 2025 noch als Spitzenkandidatin des BSW Hamburg angetreten.