BSV will mit Heimvorteil zum Sieg gegen Leverkusen

Ein Handball liegt auf einem Aufsteller. Foto: Soeren Stache/dpa/Symbol

Hamburg (dpa/lno) – Nach drei Niederlagen in Serie setzen die Bundesliga-Handballerinnen des Buxtehuder SV in der Partie gegen Bayer Leverkusen am Sonntag (15.00 Uhr) auf den Heimvorteil. «Unser Ziel ist es, zu Hause dominant und selbstbewusst aufzutreten», sagte Trainer Dirk Leun. «Wir wollen aus einer stabilen und aggressiven Abwehr in unser Tempospiel kommen. Und wir müssen die Zahl der technischen Fehler deutlich reduzieren und eine höhere Effektivität entwickeln.»

Wie der BSV hat auch Leverkusen bislang nur einen Sieg auf dem Konto. Allerdings haben die Gäste auch erst zwei Partien absolviert. Leun sieht beide Teams auf einem ähnlichen Niveau:«Leverkusen ist eine junge Mannschaft, die eine hohe Dynamik und viel Tempo im Spiel hat. Wir haben eine hohe Motivation und wollen die zwei Punkte haben.»

Bereits am Samstag (19.00 Uhr) empfangen die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten den VfL Oldenburg. «Ein Derby ist immer eine interessante Auseinandersetzung mit viel Eigendynamik. Bei dieser Konstellation ist es schwierig, Prognosen über den Ausgang des Spiels vorherzusagen», sagte Luchse-Trainer Dubravko Prelcec. «Ich weiß nur, dass wir dieses Spiel gewinnen wollen. Wir müssen unbedingt unsere Fehlerquote minimieren, unermüdlich kämpfen und erfolgreich auf alle taktischen Herausforderungen reagieren.»

