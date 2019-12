BSV will gegen Blomberg-Lippe Negativserie beenden

Buxtehude (dpa/lno) – Nach dem 27:36 (13:21) beim deutschen Meister SG BBM Bietigheim am zweiten Weihnachtstag und der vierten Niederlage in Serie streben die Frauen vom Buxtehuder SV einen versöhnlichen Jahresabschluss in der Handball-Bundesliga an. «Das Spiel ist für uns enorm wichtig. Wir werden alles daransetzen, die zwei Punkte zuhause zu behalten», sagte Trainer Dirk Leun zu der Partie am Sonntag (15.00 Uhr) in der Halle Nord gegen den Tabellendritten HSG Blomberg-Lippe.

Allerdings warnt Leun auch vor den Gästen, die vor der WM-Pause nur ein Spiel verloren hatten: «Sie spielen extrem schnell und präzise. Es wird eine harte Nuss, die wir knacken müssen», glaubt Leun.

Die vor Saisonbeginn nicht zu den Topteams gezählte HSG stehe verdient auf Rang drei, betonte der BSV-Coach. «Sie haben nach dem Sieg zum Saisonauftakt in Metzingen einen Lauf bekommen. Da sieht man, was passiert, wenn eine Mannschaft mit Selbstvertrauen vollgepumpt ist.» Die Fans können sich auf ein Wiedersehen mit Annika Lott freuen. Die BSV-Spielerin feierte nach dreimonatiger Spielpause aufgrund einer Schulter-Operation bereits in Bietigheim ihr Comeback.

