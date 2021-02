BSV-Trainer Leun sieht trotz Niederlage Schritt nach vorne

Spielbälle liegen im Netz eines Tors. Foto: Uwe Anspach/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Nach der knappen 31:33 (16:14)-Niederlage im Handball-Bundesligaspiel bei der TuS Metzingen hat Dirk Leun auf die positiven Eindrücke von seiner Mannschaft verwiesen. «Dennoch war es ein wichtiger Schritt nach vorne», sagte der Trainer des auf Rang zehn abgerutschten Buxtehuder SV und ergänzte: «Wir sind mit Willen in die Zweikämpfe gegangen. Das ist eine gute Basis. Jetzt müssen wir noch ein bisschen präziser und besser im Timing werden.»

Gegen die favorisierten Gastgeberinnen, die ihren elften Punktspiel-Sieg in Serie verbuchten, erwies sich Buxtehude rund 50 Minuten als gleichwertiger Gegner. In der ersten Halbzeit konnte das Leun-Team sich sogar eine zwischenzeitliche 9:8-Führung erspielen, obwohl es aufgrund mehrerer Zeitstrafen fast sieben Minuten am Stück in Unterzahl agieren musste und teilweise sogar zwei Spielerinnen weniger auf dem Feld hatte. «Leun: Da hatten wir nicht das Glück, da hätte auch der Gegner noch ein, zwei Zeitstrafen bekommen können.»

Nach dem Seitenwechsel bekam der BSV dann aber Probleme im Wechsel von Angriffs- und Abwehrspiel, nachdem Metzingen zunehmend den Druck erhöhte. «Am Ende haben dann die Kräfte gefehlt. Dadurch haben den ein oder anderen Fehler gemacht und in der Effizienz nachgelassen. Wir haben dann im Positionsangriff und mit offener Deckung volles Risiko gespielt und um jedes Tor gefightet», sagte Leun. «Insgesamt haben wir in der zweiten Halbzeit zu viele Würfe durch das Zentrum zugelassen.» Das nächste Spiel bestreitet der BSV am Freitag (19.30 Uhr) gegen Spitzenreiter Borussia Dortmund.

© dpa-infocom, dpa:210214-99-435271/3

BSV-News

Spielpläne

Tabelle