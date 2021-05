BSV-Trainer Leun: «Das war ein gebrauchter Tag»

Buxtehudes Trainer Dirk Leun an der Seitenlinie. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa) – Nach der erneuten Niederlage der Handball-Frauen des Buxtehuder SV beim VfL Oldenburg hat Trainer Dirk Leun keinen Hehl aus der Enttäuschung gemacht. «Für uns war es ein gebrauchter Tag. Wir haben unsere Effektivität nicht an den Tag legen können und sind daher schlecht ins Spiel gestartet», sagte er im Anschluss an das 25:30 (9:13) am Sonntag in der Bundesliga.

Nach gut 23 Minuten hatten die Gäste gerade einmal fünf Tore erzielt. Doch Leun fand auch kritische Worte für die Abwehrleistung seiner Mannschaft vor der Pause: «In der Deckung hätte ich mir mehr Aggressivität gewünscht. Wir hätten die Zweikämpfe früher annehmen müssen, stattdessen haben wir uns hinten reindrücken lassen.»

In der zweiten Halbzeit habe man dann alles versucht, um sich zurückzukämpfen. «Unsere Effektivität hätte jedoch besser sein müssen, um noch mal ernsthaft heranzukommen», sagte Leun. Jetzt richte man den Fokus auf die letzten beiden Heimspiele.

