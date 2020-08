BSV-Handballerinnen holen Testspiel gegen Dortmund nach

Hamburg (dpa/lno) – Die Handball-Frauen vom Buxtehuder SV werden vor Beginn der Bundesliga-Saison am 5. September nun doch ein Testspiel gegen den Ligakonkurrenten Borussia Dortmund absolvieren. Die Partie gegen den Chamions-League-Teilnehmer findet am kommenden Freitag in der Halle Nord statt. Der Anwurf erfolgt um 19.00 Uhr. Dortmund hätte bereits im Rahmen der Testspielserie am vergangenen Wochenende in Buxtehude Gegner des Teams von Trainer Dirk Leun sein sollen. Der BVB hatte die Reise allerdings aufgrund eines Corona-Verdachts abgesagt.

