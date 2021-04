Brutaler Angriff in Trinkerszene in Hamburg-Lurup aufgeklärt

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs. Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Nach einem brutalen Angriff auf einen 35-Jährigen in Hamburg-Lurup hat die Polizei drei Tatverdächtige verhaftet. Die Männer aus der Trinkerszene sollen am 22. Februar 2021 nach einem Streit den 35-Jährigen geschlagen und getreten haben, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Später wurde ihm mit einem noch unbekannten Gegenstand auch eine Stichverletzung in den Oberkörper zugefügt. Anschließend flüchteten die Täter. Zeugen hatten den Notarzt gerufen. Der Mann kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die Polizei hatte am 17. März bereits einen 40-Jährigen verhaftet. Wenig später konnten die Polizisten einen 34-Jährigen in der Wohnung seiner Eltern festnehmen. Am vergangenen Mittwoch verhafteten die Zielfahnder den dritten Tatverdächtigen, einen 45-Jährigen. Alle Männer wurden ins Untersuchungsgefängnis gebracht.

