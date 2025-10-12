Brunsbüttel: Bitumenwerk brennt in der Nacht

Brunsbüttel (dpa/lno) –

In einem Bitumenwerk in Brunsbüttel (Landkreis Dithmarschen) hat es in der Nacht gebrannt. Das Feuer brach gegen 23 Uhr am Samstag in der Destillationsanlage aus, wie ein Sprecher des Werks mitteilte.

Die Feuerwehr Brunsbüttel und die Werksfeuerwehr haben den Brand noch in der Nacht löschen können. Verletzt wurde niemand. Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung. Die Untersuchungen zur Ursache und dem Ausmaß des Schadens laufen bereits.

Bitumen ist ein Mineralölprodukt, das vor allem bei der Abdichtung im Hoch- und Tiefbau sowie im Straßen- und Wasserbau zum Einsatz kommt.