Brüning neuer Präsident des Landesverfassungsgerichts

Kiel (dpa/lno) – Der Jurist Christoph Brüning ist neuer Präsident des schleswig-holsteinischen Landesverfassungsgerichts. Der Landtag wählte den 53-Jährigen am Freitag mit 67 von 69 Stimmen. Der Professor für Öffentliches Recht und Verwaltungswissenschaften an der Kieler Universität war schon seit Februar 2018 Vizepräsident an dem Gericht in Schleswig. Er löst Bernhard Flor (63) ab, dessen Amtszeit nach über zwölf Jahren zu Ende ging.

Brüning wurde für seine verbleibende Amtszeit bis zum 31. Dezember 2026 gewählt. Verfassungsrichter dürfen maximal zwölf Jahre amtieren. Das Landesverfassungsgericht besteht seit 2008. Bis dato musste das Bundesverfassungsgericht für den Norden mitentscheiden, wenn es um verfassungsrechtliche Fragen ging.

Zur neuen Vizepräsidentin wählte der Landtag die Präsidentin des Landessozialgerichts, Christine Fuchsloch. Weitere neue Mitglieder des Landesverfassungsgerichts sind Sabine Wudtke, Vizepräsidentin des Landgerichts Itzehoe, und Silke Schneider, Präsidentin des Landgerichts Lübeck.

Wahlvorschlag