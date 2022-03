Brückner: «Wollen keine überzogenen Respektbekundungen»

Hamburg (dpa/lno) –

Der Hamburger Sänger Felix Brückner (33), Frontmann der Rockband Fheels, wünscht sich, dass die Menschen seine Behinderung als etwas Selbstverständliches annehmen. «Das ist das, was sich der Großteil der Menschen mit Behinderung wünscht: Wir wollen keine überzogenen Respektbekundungen oder Mitleid, sondern ein normales Miteinander, in dem die Behinderung zu einer Randnotiz wird», sagte Brückner, der seit einem Snowboardunfall im Rollstuhl sitzt, der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Im Video zur Single «Sharp dressed animal» zeigt sich Brückner in erotischen Posen gemeinsam mit Schauspielerin Laura Ehrich.

Damit noch mehr Barrieren für behinderte Menschen abgebaut werden, engagiert sich der Sänger bei der Initiative Barrierefrei Feiern, die Veranstaltern von Festivals wie dem Wacken Open Air zum Thema Barrierefreiheit beraten. Am 1. April erscheint mit «Lotus» das Debütalbum der Hamburger Band, zu der neben Felix Brückner (Gesang, Gitarre), noch Tobias Nitzbon (Keyboard), Justus Murphy (Drums) und Jonathan Murphy (Bass) gehören. Am 2. April kann man die Band live im Musikclub Logo in Hamburg erleben, am 8.4. in Hildburghausen (Thüringen) und am 9.4. in Nürnberg.