Brückenbau über A1: Richtungsfahrbahn Lübeck verengt

Bargteheide (dpa/lno) –

Zur Vorbereitung eines Brückenneubaus wird am Montag die A1 am Autobahnkreuz Bargteheide in Richtung Lübeck verengt. Die linke Fahrspur werde gesperrt, die übrigen beiden Spuren blieben frei, teilte die Autobahn GmbH Nord mit. Bis Ende 2025 soll die Brücke, über die die A21 beziehungsweise B404 verläuft, erneuert werden. Das 1966 errichtete Bauwerk sei den Verkehrsanforderungen nicht mehr gewachsen, hieß es. Während der Bauzeit soll eine Ersatzbrücke einen weitgehend normalen Verkehr ermöglichen. Doch für den Einbau der Behelfsbrücke und den Abriss der alten Brücke sind zwei Vollsperrungen der A1 und der A21 im September geplant.