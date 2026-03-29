Brückenarbeiten in Hamburg – Ersatzverkehr fährt planmäßig

Hamburg (dpa/lno) –

Der Abriss der Berlinertordammbrücke im Hamburger Osten führt seit Samstag zu Einschränkungen im Schienenverkehr. Betroffen ist auch die am Wochenende beliebte Strecke in Richtung Lübeck. Die von der Deutschen Bahn eingerichteten Ersatzmaßnahmen funktionierten nach Plan, teilte eine Sprecherin des Unternehmens mit. Demnach komme es bislang zu keinen zusätzlichen Ausfällen oder Verspätungen.

Reisende müssen aufgrund der Bauarbeiten seit dem späten Samstagabend zwischen dem Hamburger Hauptbahnhof und Ahrensburg in Ersatzbusse umsteigen.

Auch die S-Bahn ist von den Bauarbeiten betroffen: Auf der Linie S1 fährt am Wochenende ein Ersatzverkehr zwischen den Haltestellen Berliner Tor und Wandsbeker Chaussee. Die Linie S5 entfällt zwischen Hauptbahnhof und Berliner Tor. Ab Montagmorgen soll der Zugverkehr wieder normal laufen.

Teile der Brücke seien bis zu 100 Jahre alt und sanierungsbedürftig, teilte der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer mit. Seit Anfang 2024 werde sie deshalb stückweise erneuert. Im November 2025 wurden die Arbeiten am südlichen Teil der Brücke fertiggestellt. Die laufenden Erneuerungen am Nordteil sollen planmäßig bis 2027 dauern.