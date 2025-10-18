Brückenarbeiten in den Herbstferien – Ersatzbusse für die S2

Hamburg (dpa) –

In den Herbstferien werden in Hamburg Eisenbahnbrücken am Anckelmannplatz und der Wendenstraße erneuert. Fahrgäste müssen in dieser Zeit auf Ersatzbusse zurückgreifen. Vom 18. Oktober bis einschließlich 2. November sind die Gleise der S-Bahnlinie 2 zwischen Berliner Tor und Billwerder-Moorfleet gesperrt, wie die Deutsche Bahn mitteilt.

Ersatzbusse zwischen Berliner Tor und Billwerder-Moorfleet

Ersatzbusse zwischen Bergedorf und Berliner Tor fahren alle fünf Minuten zwischen den Stationen ohne weitere Stopps durch. Zusätzlich werden weitere Busse eingesetzt, die am S-Bahnhof Rothenburgsort und an den Bushaltestellen Langer Hagen und Bredowbrücke halten. Die S2 fährt während der Bauarbeiten alle zehn Minuten zwischen Billwerder-Moorfleet und Aumühle/Bergedorf. Zwischen Bergedorf und Aumühle verkehren die S-Bahnen im Zwanzig-Minuten-Takt. Ab Berliner Tor fährt die S2 als S1 weiter.