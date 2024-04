Brückenarbeiten: A7-Sperrung zwischen Owschlag und Rendsburg

Owschlag/Rendsburg (dpa/lno) –

Wegen Brückenbauarbeiten wird die Autobahn 7 zwischen Owschlag und Rendsburg/Büdelsdorf von Freitagabend bis Montagmorgen für den Verkehr gesperrt. Die Fahrbahn in Richtung Hamburg wird nach Angaben der Autobahn GmbH des Bundes am Freitag ab 20.00 Uhr gesperrt und soll am Montag um 5.00 Uhr wieder freigegeben werden. In Richtung Flensburg soll die Sperrung von Samstag 2.00 Uhr bis 20.00 Uhr dauern. Umleitungen sind ausgeschildert. Grund für die Sperrung ist der Einbau von Stahlträgern für die neue Brücke. Die Stahlträger sind jeweils 38 Meter lang und wiegen 50 Tonnen. Die alte Spannbetonbrücke war 1971 gebaut worden und hatte so große Schäden, dass die notwendige Tragfähigkeit nicht mehr gegeben war. Sie wurde im Juni 2023 abgerissen. Die neue Brücke soll im vierten Quartal 2024 fertig werden.