Brückenabriss und Demonstration behindern Verkehr in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Ein Brückenabriss, mehrere Demonstrationen und ein Bundesligaspiel werden nach Angaben der Polizei am Wochenende für Verkehrsbehinderungen in Hamburg sorgen. Für den Abbruch des nördlichen Teils Berlinertordammbrücke wird von Donnerstagabend bis Montagmorgen die vielbefahrene Straße Bürgerweide voll gesperrt. Der südliche Teil der Brücke ist bereits erneuert worden. Die Brücke verbindet die Innenstadt mit Hamburgs Osten. Sie führt über Bahngleise und die sechsspurige Bürgerweide, die die B5 vom Horner Kreisel mit der B75 zu den Elbbrücken verbindet.

Zum Internationalen Frauentag sind am Sonntag mehrere Demonstrationen angemeldet. Die Veranstalter einer Demonstration von St. Pauli in den Stadtteil Altona-Altstadt rechnen nach Angaben der Polizei mit 8.000 Teilnehmern. Außerdem empfängt am Sonntagnachmittag (15.30 Uhr) der FC St. Pauli im Millerntorstadion Eintracht Frankfurt. Es werden rund 30.000 Besucher erwartet.