Brückenabriss in Hamburg – Zugverkehr nach Lübeck gestört

Hamburg (dpa/lno) –

Wegen Bauarbeiten am Berliner Tor in Hamburg ist an diesem Wochenende der Bahnverkehr nach Lübeck gestört. Reisende müssen am Sonntag zwischen dem Hamburger Hauptbahnhof und Ahrensburg auf Ersatzbusse umsteigen. Auch die S-Bahnlinie S1 ist am Samstag und Sonntag unterbrochen, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Ersatzbusse pendeln zwischen Berliner Tor und Wandsbeker Chaussee. Die Züge der S5 entfallen zwischen Hauptbahnhof und Berliner Tor.

An dem Verkehrsknotenpunkt verläuft über den Gleisen die Berlinertordammbrücke. Sie wird seit Anfang 2024 erneuert. Der südliche Teil der Straßenbrücke wurde fertiggestellt, nun wird der nördliche Teil mit schwerem Gerät abgebrochen und anschließend neu gebaut. Ab Montagfrüh sollen die Züge wieder planmäßig verkehren.

Sperrung zwischen Hauptbahnhof und Altona endet

Aufatmen können am Montag auch Nutzer der S-Bahnen zwischen Hauptbahnhof und Altona über Dammtor. Nach einmonatiger Sperrung können die Züge wieder durchgehend über die sogenannte Verbindungsbahn fahren. Regional- und Fernverkehr rollt bereits seit dem 20. März wieder über die Strecke.

Allerdings gab es nur fünf Tage nach der Freigabe einen Oberleitungsschaden zwischen Dammtor und Altona. Nach Medienberichten war am Mittwoch eine Oberleitung gerissen und auf das Dach eines ICE gefallen. Eine Bahnsprecherin sagte, der ICE sei in die bereits beschädigte Leitung gefahren. Der Bahnverkehr war zunächst nur eingleisig möglich. Erst ab Freitagnachmittag waren beide Gleise wieder befahrbar.

Auf der Strecke erneuert die Deutsche Bahn drei Eisenbahnüberführungen. An der Sternschanze wurde in den Märzferien eine neue Konstruktion für die Schanzenbrücke eingehoben. Auch an der Sternbrücke und der Eisenbahnüberführung Holstenbrücke gehen die Bauarbeiten nach der Wiederaufnahme des Bahnverkehrs weiter.

Bauarbeiten in Rendsburg und Neumünster

In Schleswig-Holstein müssen sich Bahnreisende ebenfalls auf Bauarbeiten einstellen. Auf der Strecke Hamburg – Neumünster – Kiel/Flensburg wird von Karfreitag bis Ostermontag an der Rendsburger Hochbrücke sowie an der weiter nördlich gelegenen Eisenbahnüberführung Wehrau zwischen Nortorf und Osterrönfeld gearbeitet. Die Regionallinien RE7, RE74 und RB75 werden unterbrochen, es sollen Ersatzbusse fahren.

Auf der Strecke Neumünster–Bad Oldesloe erneuert die Deutsche Bahn seit vergangenem Donnerstag Weichen am Bahnhof Neumünster Süd. Davon sind die Züge der RB82 betroffen. Bis Donnerstag vor Ostern müssen Fahrgäste auf Ersatzbusse umsteigen.