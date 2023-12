Brücken über Nord-Ostsee-Kanal ab Freitag wieder vierspurig

Kiel (dpa/lno) –

Gut ein Jahr nach der Havarie eines Frachters sind die Reparaturen der Holtenauer Hochbrücken über den Nord-Ostsee-Kanal in Kiel so gut wie abgeschlossen. Von Freitag an könne der Verkehr wieder in beiden Richtungen auf je zwei Spuren rollen, sagte eine Sprecherin des Verkehrsministeriums am Mittwoch. Verkehrsstaatssekretär Tobias von der Heide (CDU) und der Geschäftsbereichsleiter des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr, Christoph Köster, wollen die Brücken am Freitag (10.00 Uhr) wieder für den Verkehr freigeben.

Trotz Kieler Woche-Pause, Herbst-Sturm und einem heftigen Wintereinbruch seien die Arbeiten so weit fertig gestellt, dass der Verkehr wieder vierspurig fließen könne, berichtete das Verkehrsministerium.

Ein auf einem finnischen Frachter transportierter Kran war am 30. November 2022 mit beiden Hochbrücken in Kiel-Holtenau kollidiert. Die Kosten für die Brückensanierung bezifferte das Verkehrsministerium auf 6 Millionen Euro – 3,5 Millionen für die schwerer beschädigte Olympiabrücke, 2,5 Millionen für die Prinz-Heinrich-Brücke. Zunächst trägt der Bund die Kosten. Später sollen sie beim Verursacher geltend gemacht werden. Die Ermittlungsergebnisse zur Schuldfrage stehen noch aus.